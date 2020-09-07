В Стерлитамаке выстроилась большая очередь у больницы для приема передачи
Стерлитамакский район | 07 сен 2020 | 08:44
Накануне у клинической больницы №1 в Стерлитамаке люди выстроились в огромную очередь для приема передачи. Фотографии с места появились в социальных сетях.
- Очередь в приемный покой для приема-передачи.Вся тупость мероприятий по противодействию COVID, - написал автор снимка.
- Больные с голоду помрут, пока дождутся, - возмущается житель города.
Ранее мы сообщали о том, что в городе Стерлитамаке мужчина перерезал женщине горло осколком стекла.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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