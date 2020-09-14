Погода в Башкирии сегодня, 14 сентября 2020 года

| 14 сен 2020 | 08:37

В Башкирии 14 сентября ожидается южный умеренный ветер. По данным Башгидромета, днем пройдут дожди, по юго-востоку республики преимущественно без осадков.



Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +13,+18°.



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В республикеночью пройдет дождь, днем – небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем +9,+14°.