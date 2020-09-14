Погода в Башкирии сегодня, 14 сентября 2020 года
| 14 сен 2020 | 08:37
В Башкирии 14 сентября ожидается южный умеренный ветер. По данным Башгидромета, днем пройдут дожди, по юго-востоку республики преимущественно без осадков.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +13,+18°.
Читайте также:Гороскоп на 14 сентября 2020 года для всех знаков зодиака
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Общество
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
В Башкирии прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы
Общество
В Башкирии сохранятся грозы и дожди
Общество
В Башкирии пройдут кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления