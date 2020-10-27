В Башкирии завершились поиски пропавшей жительницы Белорецка Лианы Абдуллиной

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 21:02

В Башкирии прекращены поиски 19-летней Лианы Абдуллиной из Белорецка. К счастью, женщина жива и здорова и уже вернулась домой, где ее ждала трехлетняя дочь. Как рассказали родные молодой женщины, все это время Лиана находилась у своих знакомых.







- Сначала гуляла, а потом уже просто боялась возвращаться домой. В Белорецке же она живет у дяди, а он у осень строгий. Вот и боялась, что сильно ругаться будет, - говорит двоюродная сестра Лианы.

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