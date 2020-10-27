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В Башкирии завершились поиски пропавшей жительницы Белорецка Лианы Абдуллиной

В Башкирии завершились поиски пропавшей жительницы Белорецка Лианы Абдуллиной

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 21:02

В Башкирии прекращены поиски 19-летней Лианы Абдуллиной из Белорецка. К счастью, женщина жива и здорова и уже вернулась домой, где ее ждала трехлетняя дочь. Как рассказали родные молодой женщины, все это время Лиана находилась у своих знакомых.



- Сначала гуляла, а потом уже просто боялась возвращаться домой. В Белорецке же она живет у дяди, а он у осень строгий. Вот и боялась, что сильно ругаться будет, - говорит двоюродная сестра Лианы.

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Напомним, что молодую мать разыскивали почти 10 дней – сначала родные искали ее самостоятельно, потом к поискам подключились полицейские и волонтеры. Родственники очень переживали, ведь Лиана никогда раньше без предупреждения не уходила из дома, тем более что дома ее ждала маленькая дочь.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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