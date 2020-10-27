Житель Белорецкого района едва не задушил собственную жену

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 11:35

Пьяная ссора супругов с угрозой убийством на глазах у детей произошла в Белорецком районе, сообщает МВД по Башкирии.



Со слов участников инцидента, 32-летний мужчина выпивал дома со своими друзьями. Здесь же присутствовала его супруга, и он с ней поссорился. Во время конфликта глава семейства набросился на жену со словами «убью», стал избивать и душить. Наблюдавшие за происходящим дети вызвали полицию.







Возбуждено уголовное дело.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram