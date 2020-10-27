Житель Белорецкого района едва не задушил собственную жену

Пьяная ссора супругов с угрозой убийством на глазах у детей произошла в Белорецком районе, сообщает МВД по Башкирии.
Со слов участников инцидента, 32-летний мужчина выпивал дома со своими друзьями. Здесь же присутствовала его супруга, и он с ней поссорился. Во время конфликта глава семейства набросился на жену со словами «убью», стал избивать и душить. Наблюдавшие за происходящим дети вызвали полицию.
Ранее сообщалось о том, что под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами. О существовании педофила стало известно от одной из пострадавших, чья мать обратилась с заявлением в полицию.