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Житель Белорецкого района едва не задушил собственную жену

Житель Белорецкого района едва не задушил собственную жену

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 11:35

Пьяная ссора супругов с угрозой убийством на глазах у детей произошла в Белорецком районе, сообщает МВД по Башкирии.

Со слов участников инцидента, 32-летний мужчина выпивал дома со своими друзьями. Здесь же присутствовала его супруга, и он с ней поссорился. Во время конфликта глава семейства набросился на жену со словами «убью», стал избивать и душить. Наблюдавшие за происходящим дети вызвали полицию.



Возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось о том, что под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами. О существовании педофила стало известно от одной из пострадавших, чья мать обратилась с заявлением в полицию.

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Источник: ufa.aif.ru

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