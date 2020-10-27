В Белорецком районе Башкирии загадочно пропала 19-летняя Лиана Абдуллина

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 10:30

Местонахождение жительницы села Ишля остается неизвестным 10 дней.



Родная тетя девушки рассказала изданию КП-Уфа, что дома Лиану дожидается трехлетняя дочь. В настоящее время родственники ведут поиски молодой мамы самостоятельно, однако ее телефон недоступен.







Родная тетя Лианы:



- Душа не спокойна. Она у нас девушка симпатичная, каких людей только вокруг нет. Лишь бы жива и здорова была, дочка дома дожидается ведь. Она сама еще недавно маму свою похоронила, переживала очень.

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Со слов тети Лианы, последний раз девушку видели, когда она приехала в Белорецк. С тех пор на связь она больше не выходила.Всех обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 8 (937) 306-05-09 или 8 (937) 362-15-85.