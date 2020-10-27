Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе Башкирии загадочно пропала 19-летняя Лиана Абдуллина

В Белорецком районе Башкирии загадочно пропала 19-летняя Лиана Абдуллина

В Белорецком районе Башкирии загадочно пропала 19-летняя Лиана Абдуллина

Белорецкий район | 27 окт 2020 | 10:30

Местонахождение жительницы села Ишля остается неизвестным 10 дней.

Родная тетя девушки рассказала изданию КП-Уфа, что дома Лиану дожидается трехлетняя дочь. В настоящее время родственники ведут поиски молодой мамы самостоятельно, однако ее телефон недоступен.



Родная тетя Лианы:

- Душа не спокойна. Она у нас девушка симпатичная, каких людей только вокруг нет. Лишь бы жива и здорова была, дочка дома дожидается ведь. Она сама еще недавно маму свою похоронила, переживала очень.
Со слов тети Лианы, последний раз девушку видели, когда она приехала в Белорецк. С тех пор на связь она больше не выходила.
Родственники женщины из Башкирии, утопившей убитого ребенка в реке Миасс, рассказали подробности

Читайте также:

Родственники женщины из Башкирии, утопившей убитого ребенка в реке Миасс, рассказали подробности
Всех обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 8 (937) 306-05-09 или 8 (937) 362-15-85.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: