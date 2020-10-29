В Турции от коронавируса умер турист из Башкирии

| 29 окт 2020 | 11:43

Отметить на море свое 60-летие хотел Сергей Андрианов из Башкирии. Для этого они с женой отправились на отдых в Турецкую республику. Супруги остановились в отеле в городе Сиде. Однако наслаждались путешествием туристы недолго.







Через 5 дней женщина почувствовала себя плохо, а еще через 2 дня заболел мужчина. Однако граждане не предали поднявшейся температуре большого значения. Они были уверенны, что простудились из-за слишком мощного кондиционера. Как сообщает информационный портал «Провинция», супруги долгое время принимали антибиотики, а когда вызвали врача, ситуация уже была критической.

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Пожилых людей немедленно госпитализировали и отправили на анализы. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. В турецкой государственной клинике супругам выделили комфортную палату. Однако лечение не дало результата – у мужчины начались проблемы с дыханием. 7 октября врачи перевели его в реанимацию. Они делали все возможное, но 27 октября пенсионер умер. Его жена выздоровела, но не может вернуться на родину. Ей не отдают тело мужа и отказывают выпустить из страны, пока лечение не будет оплачено. В настоящий момент пенсионерка должна около 158 тысяч рублей. Таких денег у нее нет, а страховая компания согласна отплатить только перевозку тела мужчины, но не счета клиники.