В Миякинском районе Башкирии сорвали концерт популярного певца из Татарстана

Миякинский район | 23 мар 2021 | 11:29

22 и 23 марта в селе Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии должны были пройти концерты популярного певца из Татарии Фирдуса Тямаева, однако перед выступлением в ДК выключили свет и не дали провести мероприятие как следует. Об этом сообщает информагентство «TATAR TODAY».







- Концерт должен начаться через час, а аппаратуру подключить не получается. Директор ДК нас заранее не предупредил, лишь отметил, что это приказ «сверху». От нас требовали маршрутный лист, а все билеты уже распроданы. Почему они тогда продавали билеты? Нам сказали, что затопило подвал, электричество отключили, чтобы не было замыкания. Я спустился в подвал, там все нормально, - сказал расстроенный Фирдус.



Певец предполагает, что ему «подкинули свинью» из-за того, что летом он встал на защиту Куштау, как и другие звезды: Айдар Галимов, Гузель Уразова, Данир Сабиров, Ильсия Бадретдинова, Азат и Алсу Фазлиевы.



Жители села, к слову, очень ждали концерт и были расстроены из-за случившегося.

- Раз в жизни на концерт собрался и тут продинамили, я полтора часа рубашку гладил, туфли полировал. Последнюю радость у колхозника отобрали, сволочи, ненавижу вас, - пишут местные жители в соцсетях.



- Так стыдно перед Фирдусом! Прости нас за наших чиновников, - расстраиваются сельчане.



После сорванного выступления Тямаев пообщался с местными жителями:



- Да если бы они нам сказали, что концерта не будет, мы бы и не ехали, - говорит Фирдус.



- Эх, я так люблю ваши песни.



- Ладно, еще зажжем! – сказал Тямаев и попрощался с местными жителями.

Читайте также: В Миякинском районе в пожаре погибли двое пожилых мужчин

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников