«Разврат и секс»: жители Нефтекамска возмутились концертом советника Главы Башкирии

Нефтекамск | 23 мар 2021 | 18:00

Жители Башкирии остались недовольны выступлением уроженца республики Радика Юльякшина, известного под псевдонимом Элвин Грей. Зрители, присутствовавшие на концерте исполнителя 21 марта в Нефтекамске, возмутились трансляцией клипа «Уйлама да» во время выступления, отметив, что, по их мнению, он содержит «сцены насилия, разврата и суицида».







«Возмутило! Элвин Грей – советник главы Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и молодежной политики! На концерте в городском центре Культуры Нефтекамска! Был собран зал детей, бабушек и дедушек! На афише ограничение 6+, по факту - дети от 3 лет. На сцене показали клип песни со сценами разврата, секса, суицида. Мне было стыдно перед бабушкой, которая сидела рядом!» – написал местный житель.

В клипе «Уйлама да» рассказывается история любви девушки и парня, которых застал отец спутницы по время интима на кухонном гарнитуре дома. В итоге молодого человека, роль которого исполняет сам Грей, выгнали из дома, а девушка попыталась покончить с собой. Отец влюбленной спас ее от смерти, но поручил убить киллеру ее вторую половину. Когда убийцы сделал выстрел, то оказалось, что это была девушка.

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Фото: со страницы Элвина Грея