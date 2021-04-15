Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Уфе может затопить несколько микрорайонов

В Уфе может затопить несколько микрорайонов

В Уфе может затопить несколько микрорайонов

Уфа | 15 апр 2021 | 10:10

Большая вода активно подступает к Уфе, в ближайшие дни может быть затоплено сразу несколько микрорайонов столицы Башкирии. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов.

С его слов, из-за теплой погоды поднимется уровень реки Белой в районе Уфы и Бирска. И эту ситуацию даже не спасет грядущее похолодание. До подтопления остальных территорий река Белая должна подняться еще на метр, который, по прогнозам синоптиков, можно добрать очень быстро. Тогда уже начнутся подтопления Цыганской поляны и Кузнецовского Затона, Нижегородки.

В свою очередь, начальник Башгидромета Анна Козаева рассказала, когда именно ждать пика половодья.

— Обстановка контролируемая, реки Уфа и Белая — зарегулированные реки. Максимальные уровни проходят в верховьях реки Белой, но там еще ледовые явления наблюдаются. В верховьях мы ждем максимальное прохождение в 20-х числах апреля, затем волна сместится вниз по течению, там максимальные уровни поднимутся 24–30 апреля, — рассказала синоптик.
Если вода поднимется еще выше, то под воду уйдет еще больше населенных пунктов. Власти говорят, что у них всё подготовлено.

Читайте также:

В Уфе из-за паводка объявили режим повышенной готовности
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: ufacity.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: