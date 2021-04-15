В Уфе может затопить несколько микрорайонов

Уфа | 15 апр 2021 | 10:10

Большая вода активно подступает к Уфе, в ближайшие дни может быть затоплено сразу несколько микрорайонов столицы Башкирии. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов.







С его слов, из-за теплой погоды поднимется уровень реки Белой в районе Уфы и Бирска. И эту ситуацию даже не спасет грядущее похолодание. До подтопления остальных территорий река Белая должна подняться еще на метр, который, по прогнозам синоптиков, можно добрать очень быстро. Тогда уже начнутся подтопления Цыганской поляны и Кузнецовского Затона, Нижегородки.

В свою очередь, начальник Башгидромета Анна Козаева рассказала, когда именно ждать пика половодья.

— Обстановка контролируемая, реки Уфа и Белая — зарегулированные реки. Максимальные уровни проходят в верховьях реки Белой, но там еще ледовые явления наблюдаются. В верховьях мы ждем максимальное прохождение в 20-х числах апреля, затем волна сместится вниз по течению, там максимальные уровни поднимутся 24–30 апреля, — рассказала синоптик.

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Фото: ufacity.info

Если вода поднимется еще выше, то под воду уйдет еще больше населенных пунктов. Власти говорят, что у них всё подготовлено.