В Белорецке врачи и медсестры больницы попросили помощи и защиты

Белорецкий район | 16 апр 2021 | 19:43

Республиканский профсоюз работников здравоохранения передает, что врачи Белорецкой ЦРКБ обратились с просьбой защитить их. Поводом стала публикация в СМИ, которая, по их словам, порочит репутацию.







«В начале апреля на своей странице в социальных сетях пациентка опубликовала историю о том, как якобы по вине и ошибке врачей ей удалили почку. Резонансную информацию подхватили республиканские СМИ, которые, не имея объективных данных о лечении пациентки, пришли к выводу, что медицинская помощь была оказана некачественно», – отмечается в сообщении пресс-службы профсоюза.



В сообщении также указывается, что помощь, по мнению представителей больницы, была оказана той пациентке надлежащим образом. К экстренному оперативному удалению органа привело несогласие женщины с лечением, отказ от него и несоблюдение рекомендаций врачей. В то же время контрольные экспертизы качества в больнице и страховой компании не выявили дефектов в оказании медицинской помощи.





«Белорецкие врачи и медсестры сейчас работают на износ в ковидном госпитале, обслуживающем пять районов республики. Многие вынуждены буквально жить на работе - в помощи также нуждаются и неинфекционные пациенты круглосуточного стационара и поликлиник. Лишнее необоснованное давление со стороны пациентов, СМИ, контролирующих органов, только забирает время и силы у специалистов,

Читайте также: Следком Башкирии проверит рукоприкладство в школе города Белорецка

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram