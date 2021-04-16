В Белорецке врачи и медсестры больницы попросили помощи и защиты
Белорецкий район | 16 апр 2021 | 19:43
Республиканский профсоюз работников здравоохранения передает, что врачи Белорецкой ЦРКБ обратились с просьбой защитить их. Поводом стала публикация в СМИ, которая, по их словам, порочит репутацию.
«В начале апреля на своей странице в социальных сетях пациентка опубликовала историю о том, как якобы по вине и ошибке врачей ей удалили почку. Резонансную информацию подхватили республиканские СМИ, которые, не имея объективных данных о лечении пациентки, пришли к выводу, что медицинская помощь была оказана некачественно», – отмечается в сообщении пресс-службы профсоюза.
В сообщении также указывается, что помощь, по мнению представителей больницы, была оказана той пациентке надлежащим образом. К экстренному оперативному удалению органа привело несогласие женщины с лечением, отказ от него и несоблюдение рекомендаций врачей. В то же время контрольные экспертизы качества в больнице и страховой компании не выявили дефектов в оказании медицинской помощи.