Стало известно, из каких районов Башкирии уехало больше всего жителей

| 18 апр 2021 | 09:46

Накануне Башкортостанстат опубликовал данные по миграции населения за январь 2021 года. В статистическом отчете специалисты сообщают, что больше всего жителей в начале года уехало из Туймазинского района – там 416 человек снялись с учета. На втором месте по потере населения оказался Уфимский район Башкирии – в январе его покинули 236 человек. Замкнул тройку лидеров Мелеузовский район – оттуда выехали 199 человек.





В первую пятерку вошли также Белебеевский район, откуда выехали 172 человека и Белорецкий – 150. Статистические данные составляются по количеству снятых с прописки.



Из городов Башкирии чаще всего уезжают из Уфы – в начале 2021 года башкирскую столицу покинули 1241 человек. Из Стерлитамака уехали 327 жителей, из Нефтекамска 212, а из Салавата – 211.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане 80% работников образования и здравоохранения составляют женщины.





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