Мэр Уфы назвал причину едкого запаха в городе

16:10, 25 июн 2021

Мэр Уфы Сергей Греков сегодня, 25 июня, на брифинге, посвященном едкому запаху и смогу в воздухе сообщил, что причиной превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе может быть, как пожар на свалке, так и вредные выбросы с заводов.







Глава администрации в своем выступлении напомнил, что 20 июня было воспламенение полигона на площади 250 квадратных метров. По его словам, огонь начал очень быстро распространяться, чему способствовала погода. Греков отметил, что прямое горение ликвидировали в течение суток, а течение двух –дым.

«Почему так долго? Потому что очаг пламени ушел вниз, и нам приходилось очень долго проливать», – отметил он.

Руководитель муниципалитета сообщил, что угрозы пожара на данный момент нет, и в настоящий момент ведется работа на устранение ликвидаций такого типа возгораний. На вопрос о причинах едкого запаха, он ответил, что максимальное количество обращений было в период проливки полигона ТБО.





«Но в то же время мы понимаем, что в этот период идет ремонт на наших заводах, когда технологические установки продуваются, и тоже там могут являться источником вредных выбросов», – прокомментировал Греков.

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