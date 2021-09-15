В России пенсию можно повысить за счет супруга
08:25, 15 сен 2021
В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом напомнили в отделение ПФР по Москве и Московской области.
«Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным)», — говорится в сообщении. При этом необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не могут рассчитывать на выплату.
Однако, напоминают в фонде, необходимо учитывать, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. В 2021 году ее размер составляет чуть более 6 тысяч рублей. Кроме того, важно знать, что при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.