В России пенсию можно повысить за счет супруга

08:25, 15 сен 2021

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом напомнили в отделение ПФР по Москве и Московской области.







«Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным)», — говорится в сообщении. При этом необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не могут рассчитывать на выплату.

Однако, напоминают в фонде, необходимо учитывать, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. В 2021 году ее размер составляет чуть более 6 тысяч рублей. Кроме того, важно знать, что при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

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