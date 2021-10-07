В Башкирии глава района потерял из-за ковида трех пожилых родственников

09:15, 07 окт 2021

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что тяжело переболел COVID-19 вместе со своей семьей - супругой и сыном, а также потерял трех пожилых родственников. Соответствующий пост он выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» накануне, 6 октября.







Чиновник попросил жителей соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать прививками.

«Все устали, раздражены, у многих не стало родных и близких. Знаю, как много горя несёт людям такая ситуация. В поликлиниках и больницах огромные очереди, много жалоб на здравоохранение, которое с трудом справляется с ростом заболеваемости. Но ведь врачи и их домашние тоже болеют, психологическая и инфекционная нагрузка на них в разы выше, работа на износ, без выходных», – написал Иванюта.

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