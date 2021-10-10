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В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды

В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды

10:14, 10 окт 2021

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды. Об этом передают синоптики Башгидромета.

Так, 10 октября местами по республике пройдут небольшие дожди, на отдельных участках горных дорог утром прогнозируется гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем составит +5,+10°.

В республике 11 октября местами так же пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. На отдельных участках горных дорог ночью и утром ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью составит +4,-1°, при прояснениях до -6°, днем +5,+10°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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