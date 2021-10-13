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В Башкирии ненадолго вернулось бабье лето

В Башкирии ненадолго вернулось бабье лето

08:16, 13 окт 2021

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики передают, что потепление на текущей неделе можно охарактеризовать как запоздавшее «бабье» лето. Специалисты при этом отмечают, что благоприятная погода установилась не надолго – уже к выходным дням увеличится вероятность осадков, а температура воздуха понизится.

Сегодня, 13 октября, осадков не ожидается, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2, +7°, местами до -3°, днем +12, +17°.

Завтра, 14 октября, осадки также не прогнозируются, ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6°, местами до -4°, днем столбики термометров покажут +12, +17°.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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