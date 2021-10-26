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В Башкирии в ближайшие два дня прогнозируется дождь со снегом

В Башкирии в ближайшие два дня прогнозируется дождь со снегом

08:17, 26 окт 2021

Метеорологи Башгидрометцентра сообщили о характере погоды в Башкирии 26 и 27 октября. В республике в ближайшие два дня ожидается дождь со снегом, гололедица и мокрый снег.

26 октября пообещали небольшой дождь переходящий в снег, по северо-западу небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер спрогнозировали северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0,+5°.

27 октября по северу республики по прогнозу небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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