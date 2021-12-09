В Башкирии прогнозируются гололед и холодный ветер
08:14, 09 дек 2021
Синоптики «Башгидрометцентра» пообещали холодную погоду. Температура воздуха опустится до -16°. Ветер по прогнозу будет северный.
9 декабря пройдет без существенных осадков. В отдельных районах пообещали с утра гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°, по юго-востоку до -11°.
10 декабря по северу республики ожидается небольшой снег, местами гололед. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем -1,-6°.