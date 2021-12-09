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В Башкирии прогнозируются гололед и холодный ветер

В Башкирии прогнозируются гололед и холодный ветер

08:14, 09 дек 2021

Синоптики «Башгидрометцентра» пообещали холодную погоду. Температура воздуха опустится до -16°. Ветер по прогнозу будет северный. 

9 декабря пройдет без существенных осадков. В отдельных районах пообещали с утра гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°, по юго-востоку до -11°.

10 декабря по северу республики ожидается небольшой снег, местами гололед. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем -1,-6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather


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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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