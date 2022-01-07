Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются потепление и снегопады

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются потепление и снегопады

11:18, 07 янв 2022

В Башкирию придет снежная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в ближайшие два дня в республике пройдут осадки.

В пятницу, 7 января, прогнозируется снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.

В Башкирии 8 января ночью пройдет мокрый снег, днем – небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируются неблагоприятные погодные явления: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем составит 0,-5°, с понижением к концу дня до -5,-10°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Читайте также:

Радий Хабиров поздравил православных с Рождеством Христовым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: