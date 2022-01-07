В Башкирии в ближайшие дни ожидаются потепление и снегопады

11:18, 07 янв 2022

В Башкирию придет снежная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в ближайшие два дня в республике пройдут осадки.







В пятницу, 7 января, прогнозируется снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.

В Башкирии 8 января ночью пройдет мокрый снег, днем – небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируются неблагоприятные погодные явления: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем составит 0,-5°, с понижением к концу дня до -5,-10°.

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