В Башкирии в ближайшие дни ожидаются потепление и снегопады
11:18, 07 янв 2022
В Башкирию придет снежная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в ближайшие два дня в республике пройдут осадки.
В пятницу, 7 января, прогнозируется снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.
В Башкирии 8 января ночью пройдет мокрый снег, днем – небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируются неблагоприятные погодные явления: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем составит 0,-5°, с понижением к концу дня до -5,-10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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