Погода в Башкирии 29 января 2022 года: конец января будет холодным

09:33, 29 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 января. По информации метеорологов, в республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха понизится до -23°.



29 января местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.







30 января также пообещали небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -18,-23°, днем -4,-9°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: pexels