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Погода в Башкирии 29 января 2022 года: конец января будет холодным

Погода в Башкирии 29 января 2022 года: конец января будет холодным

09:33, 29 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 января. По информации метеорологов, в республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха понизится до -23°.

29 января местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.



30 января также пообещали небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -18,-23°, днем -4,-9°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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