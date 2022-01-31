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В Башкирии смертность за прошлый год увеличилась почти на 11%

В Башкирии смертность за прошлый год увеличилась почти на 11%

11:57, 31 янв 2022

Всего за прошлый год скончалось более 66 тысяч человек, из которых 220 погибших — дети младше одного года, сообщает Росстат.

В Башкирии за 12 месяцев 2021 года скончалось 66,3 тысячи человек, что, по данным Росстата, на 10,9% больше показателей 2020 год. Между тем, в республике на 7,2% снизилась младенческая смерть — за 2021 год скончалось 220 детей младше одного года.



Известно, что за аналогичный период родилось 39,3 тысячи человек, что на 4,5% меньше показателей 2020 года. Так, естественная убыль населения составила 27 тысяч жителей Башкирии.

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Источник: mkset.ru
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