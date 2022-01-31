В Башкирии мужчина избил сотрудника бригады скорой помощи
11:33, 31 янв 2022
В Уфе полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием водителя скорой медицинской помощи. Накануне вечером из городской больницы поступило сообщение о том, что мужчина напал на работника бригады и причинил ему телесные повреждения. Об этом сообщили в МВД Уфы.
По предварительным данным известно, что медики прибыли на вызов по адресу на улице Пекинской. Во время оказания помощи пожилой женщине между ее 35-летним сыном и сотрудником бригады возник конфликт.
Полицейские задержали зачинщика инцидента и доставили его в отдел для разбирательства.
Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.