В Башкирии мужчина избил сотрудника бригады скорой помощи

11:33, 31 янв 2022

В Уфе полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием водителя скорой медицинской помощи. Накануне вечером из городской больницы поступило сообщение о том, что мужчина напал на работника бригады и причинил ему телесные повреждения. Об этом сообщили в МВД Уфы.







По предварительным данным известно, что медики прибыли на вызов по адресу на улице Пекинской. Во время оказания помощи пожилой женщине между ее 35-летним сыном и сотрудником бригады возник конфликт.



Полицейские задержали зачинщика инцидента и доставили его в отдел для разбирательства.



Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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