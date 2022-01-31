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В Башкирии мужчина избил сотрудника бригады скорой помощи

В Башкирии мужчина избил сотрудника бригады скорой помощи

11:33, 31 янв 2022

В Уфе полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием водителя скорой медицинской помощи. Накануне вечером из городской больницы поступило сообщение о том, что мужчина напал на работника бригады и причинил ему телесные повреждения. Об этом сообщили в МВД Уфы.



По предварительным данным известно, что медики прибыли на вызов по адресу на улице Пекинской. Во время оказания помощи пожилой женщине между ее 35-летним сыном и сотрудником бригады возник конфликт.

Полицейские задержали зачинщика инцидента и доставили его в отдел для разбирательства.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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