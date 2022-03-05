Во время спецоперации на Украине погиб третий солдат из Башкирии

14:29, 05 мар 2022

Глава республики Радий Хабиров в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщил о третьем погибшем уроженце Башкирии в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает Башинформ.







«В эти дни российская армия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы знаем, насколько это тяжело для материнского сердца – понимать, что сыновья сейчас там, на войне. Но мы хорошо понимаем, что они, проявляя мужество и отвагу, решают боевые задачи для того, чтобы большая война не пришла к нашему порогу. Россия не начала, как пытаются это представить на Западе, а завершает войну, в ходе которой столько лет гибли наши соотечественники, жители братского для нас Донбасса. Я сегодня вынужден сказать, что потери есть и в нашей республике. Мы потеряли трех парней, которые выполнили свой воинский долг. Мы не оставим семьи наших земляков, окружим им заботой, добротой, любовью и будем помогать им», -

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