Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб третий солдат из Башкирии

Во время спецоперации на Украине погиб третий солдат из Башкирии

14:29, 05 мар 2022

Глава республики Радий Хабиров в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщил о третьем погибшем уроженце Башкирии в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает Башинформ.

«В эти дни российская армия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы знаем, насколько это тяжело для материнского сердца – понимать, что сыновья сейчас там, на войне. Но мы хорошо понимаем, что они, проявляя мужество и отвагу, решают боевые задачи для того, чтобы большая война не пришла к нашему порогу. Россия не начала, как пытаются это представить на Западе, а завершает войну, в ходе которой столько лет гибли наши соотечественники, жители братского для нас Донбасса. Я сегодня вынужден сказать, что потери есть и в нашей республике. Мы потеряли трех парней, которые выполнили свой воинский долг. Мы не оставим семьи наших земляков, окружим им заботой, добротой, любовью и будем помогать им», -

Читайте также:

Близкие рассказали о погибшем в Украине контрактнике из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также

Двое военных из Башкирии погибли во время спецоперации на территории Украины
Общество в Башкирии
Двое военных из Башкирии погибли во время спецоперации на территории Украины
Радий Хабиров сообщил, что Башкирия готова принять жителей Донецкой и Луганской республик
Политика в Башкирии
Радий Хабиров сообщил, что Башкирия готова принять жителей Донецкой и Луганской республик
В Башкирию во вторник прибудут первые беженцы с Донбасса
Политика в Башкирии
В Башкирию во вторник прибудут первые беженцы с Донбасса
На Украине решили ввести военное положение
Политика в Башкирии
На Украине решили ввести военное положение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: