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На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний контрактник из Башкирии Айрат Фатыхов

На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний контрактник из Башкирии Айрат Фатыхов

21:45, 17 мар 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний уроженец Миякинского района Башкирии старший сержант Айрат Фатыхов. Как сообщает газета «Октябрь», мужчина посмертно представлен к «Ордену Мужества».

Как вспоминают земляки Айрат, погибший в школе активно занимался спортом и посещал кружок технологии. В 2012 году он получил специальность ветеринарного фельдшера в Аксеновском сельскохозтехникуме.

С ноября 2017 году Айрат Фатыхов проходил военную службу на контрактной основе в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Западного военного округа на должности командира расчета гаубичного артиллерийского взвода.


Близкие и знакомые Айрата вспоминают его как веселого и отзывчивого человека.

– Ты был очень хорошим и добрым. Всегда приносил девочкам конфетки. Просто ком в горле, – пишет об Айрате в социальных сетях его одноклассница Алена С.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Миякинский район
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