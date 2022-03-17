На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний контрактник из Башкирии Айрат Фатыхов
21:45, 17 мар 2022
На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний уроженец Миякинского района Башкирии старший сержант Айрат Фатыхов. Как сообщает газета «Октябрь», мужчина посмертно представлен к «Ордену Мужества».
Как вспоминают земляки Айрат, погибший в школе активно занимался спортом и посещал кружок технологии. В 2012 году он получил специальность ветеринарного фельдшера в Аксеновском сельскохозтехникуме.
С ноября 2017 году Айрат Фатыхов проходил военную службу на контрактной основе в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Западного военного округа на должности командира расчета гаубичного артиллерийского взвода.
Близкие и знакомые Айрата вспоминают его как веселого и отзывчивого человека.
– Ты был очень хорошим и добрым. Всегда приносил девочкам конфетки. Просто ком в горле, – пишет об Айрате в социальных сетях его одноклассница Алена С.