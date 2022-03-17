На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний контрактник из Башкирии Айрат Фатыхов

21:45, 17 мар 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб 32-летний уроженец Миякинского района Башкирии старший сержант Айрат Фатыхов. Как сообщает газета «Октябрь», мужчина посмертно представлен к «Ордену Мужества».







Как вспоминают земляки Айрат, погибший в школе активно занимался спортом и посещал кружок технологии. В 2012 году он получил специальность ветеринарного фельдшера в Аксеновском сельскохозтехникуме.



С ноября 2017 году Айрат Фатыхов проходил военную службу на контрактной основе в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Западного военного округа на должности командира расчета гаубичного артиллерийского взвода.





Близкие и знакомые Айрата вспоминают его как веселого и отзывчивого человека.



– Ты был очень хорошим и добрым. Всегда приносил девочкам конфетки. Просто ком в горле, – пишет об Айрате в социальных сетях его одноклассница Алена С.

Читайте также: На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Башкирии Ильмир Гималетдинов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети