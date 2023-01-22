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Уроженец Учалинского района Башкирии Айрат Атауллин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Учалинского района Башкирии Айрат Атауллин погиб в ходе спецоперации на Украине

18:19, 22 янв 2023

В специальной военной операции погиб уроженец Учалинского района Башкирии Айрат Атауллин. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в местной администрации. По данным чиновников, Айрат проходил службу в звании рядового запаса.



Судя по соцсетям молодого человека, ему 29 лет (родился летом 1993 года), он увлекался борьбой и бодибилдингом. На его странице во «ВКонтакте» указано, что он учился в Уральском госуниверситете физической культуры на кафедре теории игр факультета летних видов спорта.

Прощание с ним запланировано на завтра, 23 января, в 11:00 в Учалинской филармонии. Все новости о погибших на спецоперации мы собираем в отдельном сюжете Newsbash.ru.


Ранее сообщалось о том, что уроженец Учалинского района района Башкирии Руслан Усманов погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Айрат Атауллин
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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