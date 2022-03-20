В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владислав Саламатов

19:09, 20 мар 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Учалы Владислав Саламатов



9 марта 2022 года при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной операции Вооруженных сил России в Украине погиб выпускник Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова старший сержант Казачьего кадетского корпуса Владислав Саламатов.







В 2017 году он приехал из башкирского города Учалы с целью обучения на профессию сварщика в составе кадетского корпуса. Дополнительно освоит программу "пожарный" и "промышленный альпинизм", а главное, Влад очень серьёзно относился к военной подготовке и спорту, участвовал во всех без исключения военно-спортивных соревнованиях, выступал за честь колледжа и города Златоуста, прославляя и свои родные Учалы!



Три года он командовал своей кадетской учебной группой, был примером выдержанности, стойкости и упорства. Служба в Армии для него была мечтой! Помогал офицерам-воспитателям в подготовке первокурсников, будучи на третьем курсе сержантом-куратором.



В Вооруженных силах направили в разведку в Чебаркуль, как хотел. Разведчик, всегда впереди, где тяжело и опасно.





А какой он был парень! Необидчивый, надёжный, скромный, позитивный оптимист. Со скромной улыбкой на красивом светлом лице с добрыми глазами.



Погиб Влад как настоящий русский солдат, воин-освободитель, сражённый в атаке вражеской пулей! За Родину! За справедливость! За Россию! Вечная память герою!

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Фото: Казачий кадетский корпус 2