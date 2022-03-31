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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Загиров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Загиров

13:11, 31 мар 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец деревни Старомустафино Загиров Вадим Илсурович. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

«Похороним героя в родной деревне. Церемония прощания пройдет 1 апреля 2022 года в районном доме культуры. Далее состоится траурный митинг на площади перед зданием РДК», — написал Рушан Гараев.

Он рассказал, что друзья и одноклассники отзывались о нем, как об открытом, общительном человеке, готовом прийти на помощь. Называли душой любой компании.


После окончания 9 классов Вадим Загиров поступил в Нефтекамский нефтяной колледж, через год продолжил обучение в филиале Башкирского Северо-западного сельскохозяйственного колледжа в селе Бураево. В 2019 году его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ. После службы он заключил контракт для прохождения дальнейшей военной службы.

Рушан Гараев отметил, что именем Вадима Загирова назовут одну из улиц села Бураево, а также установят мемориальную доску в школе, в которой он учился, и увековечат его память на Аллее Героев Бураевского района.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район Погибшие на Украине
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