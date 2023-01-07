Житель Бураевского района Башкирии Сардор Саъдуллаев погиб в ходе спецоперации на Украине

12:52, 07 янв 2023

Саъдуллаев Сардор Исматулло Углы из Бураевского района погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает глава муниципалитета Рушан Гараев.







Сардор Исматулло Углы родился в городе Шаргунь Сурхандарьинской области Узбекистана 9 мая 1993 года. В Бураевский район семья переехала в 2003 году. Сардор продолжил учебу в 3 классе в деревне Дюсметово. В 2004 году начал учиться в 5 классе в средней школе №1 села Бураево, а в 2009 году - в средней школе №3. После окончания школы поступил учиться в Уфимский нефтяной техникум. Службу в армии проходил в Анапе в ВДВ. После службы женился, в семье воспитывали троих детей. На специальную военную операцию ушел в сентябре 2022 года в ЧВК Вагнер.





«Саъдуллаева Сардора Исматулло Углы мы запомним как патриота, как гражданина с высоким чувством ответственности. Он не прятался за спинами других, добровольно вызвался встать в ряды защитников Отечества. Горечь утраты тяжела. Искренне соболезнуем родителям, семье и близким Саъдуллаева Сардора Исматулло Углы», - написал глава муниципалитета.



Церемония прощания и траурный митинг пройдут сегодня, 7 января, в селе Бураево в 11:00 часов на площади перед районным Домом культуры.

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