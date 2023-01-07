Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Житель Бураевского района Башкирии Сардор Саъдуллаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Житель Бураевского района Башкирии Сардор Саъдуллаев погиб в ходе спецоперации на Украине

12:52, 07 янв 2023

Саъдуллаев Сардор Исматулло Углы из Бураевского района погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает глава муниципалитета Рушан Гараев.



Сардор Исматулло Углы родился в городе Шаргунь Сурхандарьинской области Узбекистана 9 мая 1993 года. В Бураевский район семья переехала в 2003 году. Сардор продолжил учебу в 3 классе в деревне Дюсметово. В 2004 году начал учиться в 5 классе в средней школе №1 села Бураево, а в 2009 году - в средней школе №3. После окончания школы поступил учиться в Уфимский нефтяной техникум. Службу в армии проходил в Анапе в ВДВ. После службы женился, в семье воспитывали троих детей. На специальную военную операцию ушел в сентябре 2022 года в ЧВК Вагнер.


«Саъдуллаева Сардора Исматулло Углы мы запомним как патриота, как гражданина с высоким чувством ответственности. Он не прятался за спинами других, добровольно вызвался встать в ряды защитников Отечества. Горечь утраты тяжела. Искренне соболезнуем родителям, семье и близким Саъдуллаева Сардора Исматулло Углы», - написал глава муниципалитета.

Церемония прощания и траурный митинг пройдут сегодня, 7 января, в селе Бураево в 11:00 часов на площади перед районным Домом культуры.

Читайте также:

Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Загиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Загиров
Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Платонов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Платонов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: