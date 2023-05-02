На Донбассе погиб боец ЧВК "Вагнер" из Башкирии Ильгиз Хазиев

11:01, 02 май 2023

Уроженец Бураевского района Башкортостана Ильгиз Хазиев погиб в зоне проведения СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель местной администрации Рушан Гараев. Церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» прошла на его родине.







"Он родился 10 сентября 1989 года в семье колхозника, в 1996 году пошел в первый класс начальной школы в Бураево, после ее окончания продолжил учебу в селе Кашкалево. Активно участвовал в жизни школы, с большой ответственностью выполнял поручения. Увлекался спортом. После окончания школы продолжил обучение в лицее г. Нефтекамск, получил профессии электросварщика и слесаря КИПа. Затем, получив водительские права в Бураево, в 2009 году начал работать водителем в городе Бирске. В 2013 году уехал в Екатеринбург, где работал на предприятии "Акватера" слесарем. В 2014 году вернулся в Башкирию и продолжил трудиться в ООО «Арматурный завод» Благовещенска по специальности слесарь", - сообщил о погибшем глава администрации района.





Ильгиз подписал контракт с частной военной компанией "Вагнер" 30 октября прошлого года, погиб 30 марта.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети