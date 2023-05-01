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В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Радмир Хайруллин

В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Радмир Хайруллин

12:20, 01 май 2023

В Шаранском районе Башкортостана прошла церемония прощания с офицером Радмиром Хайруллиным, который погиб во время проведения специальной военной операции.



Информацию об этом передал в своем Telegram-канале вице-премьера республики Ирека Сагитова. Хайруллин был награжден посмертно Орденом генерала Шаймуратова.

«Радмир Хайруллин был настоящим патриотом своей страны, республики и района! Вечная память и Слава Герою!» - оставил пост чиновник.
Заместитель главы правительства также выразил искренние соболезнования всем родным и близким военнослужащего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Шаранском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Сергеем Челпановым. Информацию об этом сообщил Фидан Ишемгулов, глава муниципалитета. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ирек Сагитов
Теги: Шаранский район спецоперация Погибшие на Украине
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