Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динаф Касимов

19:33, 01 апр 2022

Глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов сообщил, что в деревне Аук-Буляк сегодня, 1 апреля, проводили в последний путь 21-летнего Динафа Касимова, который погиб при проведении специальной военной операции в Украине.







– Динаф останется в памяти всех, кто его знал, человеком чести, достойным сыном Отечества, настоящим патриотом, который до конца исполнял свой воинский долг и отдал самое дорогое, что у него есть — свою жизнь, – написал он на своей странице в социальных сетях.



Руководитель муниципалитета обратился также к родителям погибшего, сообщив, что от имени всех жителей района выражает им искренние соболезнования. Он также отметил, что Динаф заслуживает большого уважения и вечной благодарности.

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Фото: соцсети