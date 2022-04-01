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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динаф Касимов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динаф Касимов

19:33, 01 апр 2022

Глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов сообщил, что в деревне Аук-Буляк сегодня, 1 апреля, проводили в последний путь 21-летнего Динафа Касимова, который погиб при проведении специальной военной операции в Украине.

– Динаф останется в памяти всех, кто его знал, человеком чести, достойным сыном Отечества, настоящим патриотом, который до конца исполнял свой воинский долг и отдал самое дорогое, что у него есть — свою жизнь, – написал он на своей странице в социальных сетях.

Руководитель муниципалитета обратился также к родителям погибшего, сообщив, что от имени всех жителей района выражает им искренние соболезнования. Он также отметил, что Динаф заслуживает большого уважения и вечной благодарности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Татышлинский район Погибшие на Украине
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