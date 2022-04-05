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В Башкирии простились с командиром взвода, погибшим в ходе спецоперации на Украине

В Башкирии простились с командиром взвода, погибшим в ходе спецоперации на Украине

10:59, 05 апр 2022

В башкирском селе Озерный 4 апреля простились с командиром десантно-штурмового взвода гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Ильнаром Байзигитовым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было всего 24 года. Об этом сообщила администрация Учалинского района.

На траурной церемонии присутствовал вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов. Он выразил родным и близким погибшего соболезнования. Чиновник заявил, что со стороны республики семье Байзигитова будет оказана вся необходимая помощь.


Ильнар Байзигитов родился 28 июля 1997 года. После окончания седьмого класса в 2010 году поступил в Екатеринбургское Суворовское военное училище, которое окончил с золотой медалью. С 2015 по 2020 год обучался в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Он выпустился оттуда с красным дипломом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Погибшие на Украине Учалинский район
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