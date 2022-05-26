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В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Ильгизом Гайфуллиным

В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Ильгизом Гайфуллиным

15:30, 26 май 2022

Сегодня, 26 мая, в Башкирии в последний путь проводили еще одного погибшего в ходе военной специальной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.

В 11:30 в деревне Рысаево простились с 26-летним Гайфуллиным Ильгизом Самигулловичем. Он служил командиром  десантно-штурмового взвода отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Ильгиз Гайфуллин родился в 1996 году в деревне Рысаево. Он единственный ребенок в семье. Ильгиз окончил в 2018 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. С первых дней участвовал в спецоперации. Односельчане вспоминают о военнослужащем, как о жизнерадостном, добром и отзывчивом парне.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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