В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Ильгизом Гайфуллиным

15:30, 26 май 2022

Сегодня, 26 мая, в Башкирии в последний путь проводили еще одного погибшего в ходе военной специальной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.







В 11:30 в деревне Рысаево простились с 26-летним Гайфуллиным Ильгизом Самигулловичем. Он служил командиром десантно-штурмового взвода отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.



Ильгиз Гайфуллин родился в 1996 году в деревне Рысаево. Он единственный ребенок в семье. Ильгиз окончил в 2018 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. С первых дней участвовал в спецоперации. Односельчане вспоминают о военнослужащем, как о жизнерадостном, добром и отзывчивом парне.

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