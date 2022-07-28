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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов

18:28, 28 июл 2022

Сегодня в Архангельском районе простились с командиром комендантского взвода роты управления 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа Дмитрием Ивановым. 31-летний мужчина погиб в ходе выполнения спецоперации на Украине, сообщили в районной администрации.



Дмитрий Иванов родился в деревне Максим Горький. В 2018 году участвовал в военной операции в Сирии, он награжден орденом Салавата Юлаева, медалями «Доблесть и отвага», «Участнику военной операции в Сирии», «За отличие в военной службе» III степени.


— Дмитрий Евгеньевич, с честью выполнивший свой долг, — настоящий пример для молодого поколения, для каждого из нас. И каждый из нас должен сохранить светлую память о нем. Память о воине, который сражался за мирное небо над нашими головами, — пишет администрация Архангельского района.

У Дмитрия остались жена Анна и дочь Александра.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Администрация Архангельского района
Теги: Архангельский район Погибшие на Украине
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