Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитриий Платонов

14:48, 14 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитриий Платонов







Сегодня в селе Куезбашево Аургазинского района простятся с Дмитрием Платоновым, который погиб на Украине 3 марта во время спецоперации. В июне молодому солдату должно было исполниться 22 года. Известно, что Дмитрий Платонов участвовал при взятии аэропорта Гостомель под Киевом.



Молодой человек родился в Уфе. После окончания 9 класса, в 2016 году поступил в авиационный колледж. После окончания первого курса его призвали в армию. Военную службу он проходил в Дзержинске. По окончанию службы продолжил учиться в колледже.



В августе 2021 года Дмитрий подписал контракт с армией и отправился служить в Ульяновск.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram