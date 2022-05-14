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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитриий Платонов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитриий Платонов

14:48, 14 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитриий Платонов

Сегодня в селе Куезбашево Аургазинского района простятся с Дмитрием Платоновым, который погиб на Украине 3 марта во время спецоперации. В июне молодому солдату должно было исполниться 22 года. Известно, что Дмитрий Платонов участвовал при взятии аэропорта Гостомель под Киевом.

Молодой человек родился в Уфе. После окончания 9 класса, в 2016 году поступил в авиационный колледж. После окончания первого курса его призвали в армию. Военную службу он проходил в Дзержинске. По окончанию службы продолжил учиться в колледже.

В августе 2021 года Дмитрий подписал контракт с армией и отправился служить в Ульяновск.

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Теги: Аургазинский район Погибшие на Украине
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