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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Хакимьян Карагулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Хакимьян Карагулов

11:19, 11 апр 2022

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Хакимьяном Карагуловым. Он служим на артиллеристом на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

С 24-летним Хакимьяном Карагуловым простились 8 апреля. У него осталось трое детей.

Хакимьян Карагулов родился в Бурзянском районе Башкирии. После прохождения срочной службы в Наро-Фоминске подписал контракт. Карагулов был командиром орудия в составе 385-ой гвардейской артиллерийской бригады на Тоцком полигоне.

О гибели военнослужащего сообщил глава Бурзянского района Газиз Манапов. Ранее в районе простились с четырьмя военными, погибшими в ходе спецоперации. Хакимьяна Карагулова похоронили с воинскими почестями в селе Кургаш.

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Источник: www.orenburg.kp.ru
Теги: Бурзянский район Погибшие на Украине
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