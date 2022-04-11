Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Хакимьян Карагулов

11:19, 11 апр 2022

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Хакимьяном Карагуловым. Он служим на артиллеристом на Тоцком полигоне в Оренбургской области.







С 24-летним Хакимьяном Карагуловым простились 8 апреля. У него осталось трое детей.



Хакимьян Карагулов родился в Бурзянском районе Башкирии. После прохождения срочной службы в Наро-Фоминске подписал контракт. Карагулов был командиром орудия в составе 385-ой гвардейской артиллерийской бригады на Тоцком полигоне.



О гибели военнослужащего сообщил глава Бурзянского района Газиз Манапов. Ранее в районе простились с четырьмя военными, погибшими в ходе спецоперации. Хакимьяна Карагулова похоронили с воинскими почестями в селе Кургаш.

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