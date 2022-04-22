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В Башкирии прошла церемония прощания с военным, погибшим на Украине

В Башкирии прошла церемония прощания с военным, погибшим на Украине

21:37, 22 апр 2022

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о погибшем во время спецоперации на Украине 39-летнем ефрейторе Артеме Мамыкине. Церемония прощания с ним прошла сегодня в городском дворце культуры муниципалитета.

По словам Андрея Иванюты, у Артема остались две взрослые дочери – Алеся и Яна. Глава района рассказал, что Алеся учится в «Газпром колледж Волгоград», а Яна – в Волгоградской академии МВД, к чему погибший ее готовил сам.

– Супруга Артема, Элина, говорит, что дома он был очень внимательным, заботливым, добрым. Любящим отцом и мужем. Артем был отзывчивым и верным другом, – поделился Иванюта.


Он также рассказал, что военный купил дом, мечтал заложить сад, собрать в одном месте всю свою дружную семью, где помимо него еще семеро детей. Андрей Иванюта отметил, что младших братьев погибший был кумиром и примером для подражания. Его младший брат сейчас находится в той же воинской части на Украине.

– Невозможно утешить родителей, семью. Спасибо, и низкий поклон вам за сына, за настоящего воина и защитника Отечества. Он выполнил свой долг до конца. Память о герое мы обязательно увековечим, – заключил руководитель муниципалитета.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
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