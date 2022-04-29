В Башкирии не планируют отменять масочный режим на майские праздники

09:51, 29 апр 2022

В Башкирии не планируют отменять масочный режим даже на майские праздники. Об этом накануне, 28 апреля, главу Башкирии Радия Хабирова попросил житель республики Денис Семейкин.







— Радий Фаритович, отменяйте уже масочный режим, во многих регионах и в Москве он уже давно отменен. Или будете проводить праздничные майские мероприятия в нарушение своих же указов? — говорит житель.



Однако, как рассказала сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан Анастасия Матарас, по информации Управления Роспотребнадзора по Башкортостану, в республике заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на убыль, но новые заражения COVID-19 продолжают фиксироваться. Это и является причиной сохранения масочного режима.





— Для того чтобы снизить до минимума распространение инфекции, отменять антиковидные меры в Башкортостане по состоянию на 28 апреля 2022 года не планируется, — сообщила Матарас.

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