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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Изгар Шайхлисламов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Изгар Шайхлисламов

14:04, 16 май 2022

Глава Иглинского района Гюзель Ибрагимова сегодня, 16 мая, в социальных опубликовала сообщение о том, что прошла церемония прощания с погибшим во время спецоперации в Украине 33-летним Изгаром Шайхлисламовым. 

«Еще один наш земляк погиб. Погиб героически, в ходе проведения спецоперации на Украине. Шайхлисламов Изгар Наилевич молодой парень, уроженец села Нижние Лемезы, он пал, защищая наших людей, наших детей, нашу страну. Сегодня мы простились с нашим бойцом. Мы разделяем огромную боль утраты с родными Изгара», – написала Ибрагимова в социальных сетях.

По словам главы района, у Изгара осталась супруга и двое детей. Гюзель Ибрагимова отметила, что местные жители никогда не забудут о нем и его подвиге. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Гюзель Ибрагимова
Теги: Иглинский район Погибшие на Украине
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