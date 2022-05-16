Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Изгар Шайхлисламов

14:04, 16 май 2022

Глава Иглинского района Гюзель Ибрагимова сегодня, 16 мая, в социальных опубликовала сообщение о том, что прошла церемония прощания с погибшим во время спецоперации в Украине 33-летним Изгаром Шайхлисламовым.







«Еще один наш земляк погиб. Погиб героически, в ходе проведения спецоперации на Украине. Шайхлисламов Изгар Наилевич молодой парень, уроженец села Нижние Лемезы, он пал, защищая наших людей, наших детей, нашу страну. Сегодня мы простились с нашим бойцом. Мы разделяем огромную боль утраты с родными Изгара», – написала Ибрагимова в социальных сетях.



По словам главы района, у Изгара осталась супруга и двое детей. Гюзель Ибрагимова отметила, что местные жители никогда не забудут о нем и его подвиге.

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Фото: Гюзель Ибрагимова