Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Расим Габидуллин

14:31, 01 авг 2022

Церемония прощания с 25-летним ефрейтором Расимом Разифовичем Габидуллиным из Дюртюлей, который погиб в ходе спецоперации на Украине прошла накануне, 31 июля. Об этом в социальных сетях написал глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.







Расим Разифович был опытным солдатом, так как в Вооруженные Силы РФ был призван еще в 2015 году.



"Расим проявил подлинное мужество и настоящий героизм, он выполнил свой воинский долг перед Родиной до конца, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников.



Память о нашем солдате всегда будет жить в наших сердцах, товарищей по оружию, всех, кто знал и любил его. Мы увековечим его имя на мемориальной доске школы села Иванаево, где он учился.





Тыныч йокла, Рәсим, урының җәннәттә булсын", - написал Юсупов.



Соболезнования родным и близким.

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