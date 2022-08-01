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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Расим Габидуллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Расим Габидуллин

14:31, 01 авг 2022

Церемония прощания с 25-летним ефрейтором Расимом Разифовичем Габидуллиным из Дюртюлей, который погиб в ходе спецоперации на Украине прошла накануне, 31 июля. Об этом в социальных сетях написал глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.



Расим Разифович был опытным солдатом, так как в Вооруженные Силы РФ был призван еще в 2015 году.

"Расим проявил подлинное мужество и настоящий героизм, он выполнил свой воинский долг перед Родиной до конца, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников.

Память о нашем солдате всегда будет жить в наших сердцах, товарищей по оружию, всех, кто знал и любил его. Мы увековечим его имя на мемориальной доске школы села Иванаево, где он учился.


Тыныч йокла, Рәсим, урының җәннәттә булсын", - написал Юсупов.

Соболезнования родным и близким.

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Теги: Дюртюли Погибшие на Украине
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