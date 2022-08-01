Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Расим Габидуллин
14:31, 01 авг 2022
Церемония прощания с 25-летним ефрейтором Расимом Разифовичем Габидуллиным из Дюртюлей, который погиб в ходе спецоперации на Украине прошла накануне, 31 июля. Об этом в социальных сетях написал глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.
Расим Разифович был опытным солдатом, так как в Вооруженные Силы РФ был призван еще в 2015 году.
"Расим проявил подлинное мужество и настоящий героизм, он выполнил свой воинский долг перед Родиной до конца, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников.
Память о нашем солдате всегда будет жить в наших сердцах, товарищей по оружию, всех, кто знал и любил его. Мы увековечим его имя на мемориальной доске школы села Иванаево, где он учился.
Тыныч йокла, Рәсим, урының җәннәттә булсын", - написал Юсупов.
Соболезнования родным и близким.