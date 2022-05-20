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Жители Башкирии пожаловались на урезанную пенсию

Жители Башкирии пожаловались на урезанную пенсию

09:20, 20 май 2022

В Башкирии местная жительница обратилась к Радию Хабирову. Она пожаловалась на то, что у родителей урезали пенсию — вместо ожидаемой прибавки они получили еще меньше денег, чем раньше.

«У меня вопрос. Почему урезали пенсию пенсионерам, когда должна была быть надбавка. У меня мама получала в феврале 13,3 тыс. рублей, а с марта убавили на 309 рублей. У отца так же убавили на 411 рублей.

Я понимаю что это не великие деньги, но пенсионерам и эти деньги тоже нужны. Они ждали надбавку а получили ещё меньше, чем получали», — пожаловалась жительница Учалинского района Зилия И.

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии массово возмутились отказами в выплатах специальных пособий. Они обратились к Радию Хабирову за справедливостью.

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Источник: news102.ru
Фото: из архива newsbash
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