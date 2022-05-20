Жители Башкирии пожаловались на урезанную пенсию

09:20, 20 май 2022

В Башкирии местная жительница обратилась к Радию Хабирову. Она пожаловалась на то, что у родителей урезали пенсию — вместо ожидаемой прибавки они получили еще меньше денег, чем раньше.







«У меня вопрос. Почему урезали пенсию пенсионерам, когда должна была быть надбавка. У меня мама получала в феврале 13,3 тыс. рублей, а с марта убавили на 309 рублей. У отца так же убавили на 411 рублей.



Я понимаю что это не великие деньги, но пенсионерам и эти деньги тоже нужны. Они ждали надбавку а получили ещё меньше, чем получали», — пожаловалась жительница Учалинского района Зилия И.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии массово возмутились отказами в выплатах специальных пособий. Они обратились к Радию Хабирову за справедливостью.

Читайте также: С 1 июня некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash