"Карман не бездонный": многодетная мать обратилась к Главе Башкирии
14:14, 01 июн 2022
Жительница Салавата обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь с лекарствами, которые жизненно необходимы маленькому ребенку, страдающему онкологией.
«Я многодетная мама ребёнка-инвалида в палиативном статусе. Федеральным центром Рогачева нам выписан перечень лекарств жизненно необходимых, в выписке прописано обеспечение в срочном порядке, без пропуска.
Мною закуплены лекарства собственными силами. Но мой карман не бездонный. Прошу вас помощи о обеспечение лекарств для моего ребёнка», — обратилась к главе Анна Я.