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"Карман не бездонный": многодетная мать обратилась к Главе Башкирии

"Карман не бездонный": многодетная мать обратилась к Главе Башкирии

14:14, 01 июн 2022

Жительница Салавата обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь с лекарствами, которые жизненно необходимы маленькому ребенку, страдающему онкологией.

«Я многодетная мама ребёнка-инвалида в палиативном статусе. Федеральным центром Рогачева нам выписан перечень лекарств жизненно необходимых, в выписке прописано обеспечение в срочном порядке, без пропуска.

Мною закуплены лекарства собственными силами. Но мой карман не бездонный. Прошу вас помощи о обеспечение лекарств для моего ребёнка», — обратилась к главе Анна Я.

Ранее  местная жительница обратилась к Радию Хабирову и пожаловалась на то, что у родителей урезали пенсию — вместо ожидаемой прибавки они получили еще меньше денег, чем раньше.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Салават
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