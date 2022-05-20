Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Эдуард Шайдуллин

14:03, 20 май 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин Эдуард Мансурович. О гибели военнослужащего рассказал глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в соцсетях. У уроженца Башкирии остались жена и шестилетний сын. Прощание с Эдуардом пройдет 21 мая в 11 часов на центральной площади Янаула.







«Снова в Янаульский район пришло печальное известие. Эдуард до последнего оставался верным своему долгу и присяге, отдав свою жизнь за наше мирное небо. Мы с болью невосполнимой утраты в сердце приняли это трагическое сообщение. Осиротела семья – супруга Ильмира и шестилетний сын Тимур», – написал Ильшат Вазигатов.





Известно, что в ряды ВС РФ Эдуард Шайдуллин был призван в 2009 году. В 2013 он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, которую окончил в 2018 году. Также сообщается, что Эдуард служил в Наро-Фоминске командиром взвода самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии.

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