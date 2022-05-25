Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мустафин

21:10, 25 май 2022

В Илишевском районе Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 37-летним Маратом Мустафиным. Информацию об этом подтвердили в администрации района сегодня, 25 мая.







Прощание состоялось сегодня. Проводить военнослужащего в последний путь пришли его родные и близкие, друзья, одноклассники, участники боевых действий, ветераны, жители района. На церемонии также присутствовали глава района Ильдар Мустафин, заместитель председателя Курултая республики Рустем Ахмадинуров, военный комиссар Орджоникидзевского района Уфы Рамиль Багаутдинов, военный комиссар Дюртюли, Дюртюлинского и Илишевского районов Ильгиз Багаутдинов.



Марат Мустафин родился 15 августа 1984 года в Дюртюлях. В 2002 году окончил 11 классов и учебный комбинат. В администрации отметили, что он был активным и старательным учеником. После школы его призвали на срочную службу.





В 2010 году он решил вернуться на службу. До июля 2015 года он служил по контракту, принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. С июля 2020 года он вновь заключил контракт для прохождения службы и убыл в составе миротворческих сил в Абхазию, где имел должность разведчика разведывательного взвода.



— В памяти друзей, одноклассников и учителей он остался очень добрым, светлым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь и поддержать. Марат Марселевич героически погиб 19 мая, — рассказали в администрации района.

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Фото: администрация Илишевского района