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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидан Султанов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидан Султанов

15:07, 31 май 2022

Церемония прощания с Султановым Фиданом Рустамовичем прошла 30 мая в селе Ишкулово Абзелиловского района. Об этом сообщил глава района Ильдар Нафиков.

Фидан Рустамович был призван в ряды Вооруженных Сил РФ в 2017 году. Проходил срочную службу в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. После службы вернулся домой и начал работать на Магнитогорском металлургическом комбинате. В мае текущего года принял решение участвовать в спецоперации.

"Тяжело, что уходят молодые ребята, которые могли бы сделать еще много хорошего и светлого для семьи и Родины. Но даже за свою короткую жизнь Фидан сумел оставить о себе добрую память. Рано оставшись без отца, рос самостоятельным, дисциплинированным, ответственным. Всегда старался помочь маме, Нуриде Димовне, был заботливым старшим братом для трех сестер. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по курэш. Он и остался для всех нас батыром – героем, имя которого сохраним и будем чтить всегда, во все времена.


Солдаты не уходят, они с нами...", - написал Нафиков в социальных сетях. 

Младший сержант контрактной службы Султанов Фидан Рустамович представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

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Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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