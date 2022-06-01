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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Ахметьянов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Ахметьянов

11:05, 01 июн 2022

Ахметьянов Марат Рафисович, механик-водитель-электрик отделения управления (штаба дивизиона) взвода управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Нуримановского района.

Марат Рафисович уроженец села Байгильдино. Церемония прощания с ефрейтором контрактной службы состоится 2 июня 2022 года в 10:30 часов в Байгильдинском сельском доме культуры.

"Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким Ахметьянова Марата Рафисовича. Это непоправимая утрата для семьи Марата, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, сослуживцев и всех, кто его знал. Oн нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!", - написано в группе администрации района  в социальной сети.


Соболезнования родным и близким.

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Теги: Нуримановский район Погибшие на Украине
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