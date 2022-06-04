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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов

11:11, 04 июн 2022

В ходе военной специальной операции на территории ЛНР погиб еще один уроженец Башкирии – Мухитдинов Рахимьян Рафикович. Новость сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Известно, что уроженец Башкирии погиб 24 мая. Рахимьян Мухитдинов был заместителем командира взвода. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Дома абзелиловца ждали родители, супруга и дети. Знакомые отзываются о погибшем, как о человеке с сильным характером, честном и принципиальном.


«Это непоправимая утрата для семьи Рахимьяна, жены, детей, отца, матери, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал. Для Абзелила это известие тоже стало печальной страницей. Район потерял одного из своих доблестных сыновей. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты», – отметил Ильдар Нафиков.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ильдара Нафикова
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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