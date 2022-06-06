Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тагир Хасанов
09:03, 06 июн 2022
На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.
Погибший родился в деревне Верхние Лемезы. В июне 2006 года Тагира Закировича призвали на срочную службу, и с тех пор его жизнь была связана с российскими Вооруженными силами. В ходе военной спецоперации на Украине Хасанов служил механиком-водителем отделения артиллерийской разведки.
Прощание с Тагиром Хасановым состоится завтра, 6 июня, в 11:00 часов в селе Архангельское на главной площади Парком Победы.
Напомним, недавно стало известно о гибели на Украине ветерана Чеченской войны, уроженца Аскинского района Башкирии Рената Джангалиева. У него остались двое дочерей и сын.