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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Глеб Борок

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Глеб Борок

11:31, 07 июн 2022

В Уфе 6 июня простились с 23-летним старшим матросом Глебом Бороком, который 29 мая погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Он был телефонистом взвода связи в батальоне морской пехоты. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района.

Траурная церемония прошло во Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Проводить бойца в последний путь пришли его родные, близкие и друзья, а также чиновники – в их числе вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Глеба Борока по указу главы Башкирии посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Военного похоронили на Южном кладбище.


Ранее сообщалось о том, что на Украине погиб уроженец Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов. Службе в российской армии он отдал 16 лет своей жизни.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Орджоникидзевский район Уфы
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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