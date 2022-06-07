Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Глеб Борок
11:31, 07 июн 2022
В Уфе 6 июня простились с 23-летним старшим матросом Глебом Бороком, который 29 мая погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Он был телефонистом взвода связи в батальоне морской пехоты. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района.
Траурная церемония прошло во Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Проводить бойца в последний путь пришли его родные, близкие и друзья, а также чиновники – в их числе вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Глеба Борока по указу главы Башкирии посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Военного похоронили на Южном кладбище.
Ранее сообщалось о том, что на Украине погиб уроженец Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов. Службе в российской армии он отдал 16 лет своей жизни.