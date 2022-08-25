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В Башкортостане может разрушиться единственный на 100 км вокруг мост

В Башкортостане может разрушиться единственный на 100 км вокруг мост

10:07, 25 авг 2022

Жительница Архангельского района И. Зайлялова рассказала, что на реке Зилим в районе деревни Карташевка образовался затор. Во время паводка на этом месте собрался весь мусор.



— В этом районе расположен мост, и его опоры задерживают весь мусор, плывущий по реке, в паводковый сезон. Таким образом, на сегодняшний день там образовался затор из деревьев, веток, досок, мусора, и река проходит это место лишь небольшими ручьями, — написала она в электронную приемную органов власти РБ.

Если этот участок вовремя не расчистить, то мост может обрушиться. В результате движение реки перекроется, и она разольется. Женщина просит власти обратить внимание на эту проблему.


Ранее сообщалось о том, что в Архангельском районе Башкирии грибник наткнулся в лесу на взрывчатку.

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Источник: www.proural.info
Фото: И. Зайлялова
Теги: Архангельский район
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